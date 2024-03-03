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Львовянин занял второе место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

3 марта 2024 22:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Львовянин занял второе место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Украинские спортсмены Павел Коростылев, Олег Омельчук и Виктор Банькин. Фото: Львовский горсовет
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На проходящем в Венгрии чемпионате Европы по пулевой стрельбе львовянин Павел Коростылев получил уже вторую медаль на соревнованиях. Спортсмен занял второе место.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье, 3 марта.

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Львовянин получил вторую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в Венгрии

Коростылев в команде с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным заняли второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

До получения спортсменами серебряных медалей, они были также награждены бронзовыми наградами. Мужчины заняли третье место в командных соревнованиях в Венгрии по пулевой стрельбе.

Напомним, в Одессе в спортивном комплексе "Олимпиец" прошел масштабный турнир по спортивному самбо памяти Вахида Сабирова. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из разных регионов Украины.

Также мы писали, что Сборная Украины завоевала девять медалей на чемпионате Европы-2024 по стрельбе из лука в Хорватии.

Кроме того, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев завоевали две награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.

спорт
Львов
Венгрия
Украина
Соревнования
серебро
спортсмены
медаль

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