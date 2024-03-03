Львовянин занял второе место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
На проходящем в Венгрии чемпионате Европы по пулевой стрельбе львовянин Павел Коростылев получил уже вторую медаль на соревнованиях. Спортсмен занял второе место.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье, 3 марта.
Львовянин получил вторую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в Венгрии
Коростылев в команде с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным заняли второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
До получения спортсменами серебряных медалей, они были также награждены бронзовыми наградами. Мужчины заняли третье место в командных соревнованиях в Венгрии по пулевой стрельбе.
Напомним, в Одессе в спортивном комплексе "Олимпиец" прошел масштабный турнир по спортивному самбо памяти Вахида Сабирова. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из разных регионов Украины.
Также мы писали, что Сборная Украины завоевала девять медалей на чемпионате Европы-2024 по стрельбе из лука в Хорватии.
Кроме того, украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев завоевали две награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.
Читайте Новини.LIVE!