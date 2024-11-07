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Львів'янин поцупив скутер і може сісти у в'язницю — рішення суду

7 листопада 2024 11:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Львів'янин викрав скутер і може сісти у в'язницю на роки
Скутер. Фото ілюстративне: Національна поліція
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Франківський районний суд Львова засудив чоловіка за крадіжку чужого скутера. Засудженому призначили покарання за ґратами на п'ять років та шість місяців.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на Єдиному реєстрі досудового розслідування, пише Opendata.

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У матеріалах суду зазначено, що інцидент стався 6 липня 2019 року. Зранку обвинувачений чоловік викрав скутер марки Honda SGX 50 вартістю 13 000 гривень.

У суді він свою провину повністю визнав та заявив, що не думав про негативні наслідки свого кримінального правопорушення. Проте під час слідчих дій стало відомо, що чоловік вже раніше крав транспортні засоби. На додаток, він вже має кілька судимостей. 

"Засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу", — йдеться у матеріалах справи. 

Суддя врахував кримінальне минуле обвинуваченого та повторну крадіжку, тож призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років та шість місяців без конфіскації майна. Також його зобов'язали повернути технічний паспорт на скутер, а також ключ до транспортного засобу. 

На вирок ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили чоловіка, який публікував у месенджері дані про те, де у регіоні роздають повістки працівники ТЦК.

Також у Харкові судили жінку, яка обікрала п'яного чоловіка та продала його телефон. 

суд в'язниця викрадення Львів транспорт

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