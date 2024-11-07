Львовянин похитил скутер и может сесть в тюрьму на годы

Львовянин украл скутер и может сесть в тюрьму — решение суда
Франковский районный суд Львова приговорил мужчину за кражу чужого скутера. Осужденному назначили наказание за решеткой на пять лет и шесть месяцев.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре досудебного расследования, пишет Opendata.
Львовянин украл скутер
В материалах суда отмечено, что инцидент произошел 6 июля 2019 года. Утром обвиняемый мужчина похитил скутер марки Honda SGX 50 стоимостью 13 000 гривен.
В суде он свою вину полностью признал и заявил, что не думал о негативных последствиях своего уголовного преступления. Однако во время следственных действий стало известно, что мужчина уже раньше воровал транспортные средства. Вдобавок, он уже имеет несколько судимостей.
"Осужденный виновен еще и в другом уголовном правонарушении, совершенном им до вынесения предыдущего приговора. В этом случае в срок наказания, окончательно назначенного по совокупности уголовных правонарушений, засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по предыдущему приговору, по правилам, предусмотренным в статье 72 настоящего Кодекса", — говорится в материалах дела.
Судья учел уголовное прошлое обвиняемого и повторную кражу и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев без конфискации имущества. Также его обязали вернуть технический паспорт на скутер, а также ключ к транспортному средству.
На приговор еще можно подать апелляцию.
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