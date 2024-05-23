Львів'янин поза межами пунктів пропуску переправляв ухилянтів через кордон — яке покарання

Затримано зловмисника, що допоміг незаконно перетнути кордон чоловікам. Фото: Нацполіція

У Львівські області правоохоронці викрили зловмисника, який допоміг військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон. Наразі триває досудове розслідування і невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід, йому передбачено покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Львівській області у середу, 22 травня.

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Викрили зловмисника, що допоміг ухилянтам потрапити за кордон

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, який допоміг ухилянтам незаконно перетнути кордон.

"Зловмисник, 19-річний мешканець міста Самбір, сприяв двом військовозобов’язаним чоловікам у незаконному переправленні їх через державний кордон України в одну з країн Євросоюзу поза межами пунктів пропуску, в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, хлопець розробив план незаконного перетину кордону — організував ухилянтам ночівлю, а також вказав маршрут полями та лісом до "безпечного" місця, де вони могли незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща, залишившись непоміченими.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Інформація, яку опублікувала Нацполіція у Львівській області. Фото: скриншот

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування і невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, що у Закарпатській області правоохоронці викрили чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон. Його затримали під час чергової реалізації такого перетину.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти в Румунію. Чоловік не зупинився на вимогу, тому прикордонник здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря.