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Львовянин за пределами пунктов пропуска переправлял уклонистов через границу — какое наказание

23 мая 2024 08:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Львовянин за пределами пунктов пропуска переправлял уклонистов через границу — какое наказание
Задержан злоумышленник, который помог незаконно пересечь границу мужчинам. Фото: Нацполиция
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во Львовской области правоохранители разоблачили злоумышленника, который помог двоим военнообязанным незаконно пересечь границу. В настоящее время продолжается досудебное расследование и вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, ему предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области в среду, 22 мая.

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Разоблачили злоумышленника, который помог уклонистам попасть за границу

На Львовщине стражи порядка разоблачили злоумышленника, который помог уклонистам незаконно пересечь границу.

"Злоумышленник, 19-летний житель города Самбор, способствовал двум военнообязанным мужчинам в незаконной переправке их через государственную границу Украины в одну из стран Евросоюза за пределами пунктов пропуска, в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, парень разработал план незаконного пересечения границы — организовал уклонистам ночлег, а также указал маршрут полями и лесом к "безопасному" месту, где они могли незаконно пересечь государственную границу Украины с Республикой Польша, оставшись незамеченными.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Львовянин за пределами пунктов пропуска переправлял ухилянцев через границу — какое наказание - фото 1
Информация, опубликованная Нацполицией во Львовской области. Фото: скриншот

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, что в Закарпатской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал канал незаконной переправки граждан призывного возраста за границу. Его задержали во время очередной реализации такого пересечения.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался скрыться в Румынии. Мужчина не остановился по требованию, поэтому пограничник произвел несколько упреждающих выстрелов в воздух.

Польша
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війна
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Нацполиция

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