Львів’янину винесли вирок за привласнення грошей на авто для ЗСУ

Суддя читає вирок. Ілюстративне фото: justiceinfo.net

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який привласнив гроші для купівлі автомобіля для військовослужбовців Збройних сил України. За шахрайство суд призначив зловмиснику покарання — три роки обмеження волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, львів’янин наприкінці лютого 2023 року спілкувався зі своїм знайомим, який служив у ЗСУ, та запропонував свою допомогу у купівлі та доставці авто для потреб його бригади. Фігурант згодом заявив, що зможе пригнати кросовер Honda CR-V за 89 тис. грн, на що військовий погодився. Львів’янин отримав гроші на купівлю машини, але автомобіль для ЗСУ так і не передав.

Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом шахрайства. До обвинувального акту було долучене клопотання про визнання львів’янином своєї провини.

Рішення суду

Суддя дослідив усі матеріали справи та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він уже був судимий за шахрайство у 2017 році. Суддя призначив львів’янину три роки обмеження волі. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Харкові шахрай забрав у жінки телефон і прикраси в обмін на доларову "ляльку". Київський районний суд міста Харкова розглянув кримінальне провадження та призначив злочинцю покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Раніше ми писали, що командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ. Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.