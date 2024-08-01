Львовянину вынесли приговор за присвоение денег на авто для ВСУ

Судья читает приговор. Иллюстративное фото: justiceinfo.net

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор львовянину, присвоившему деньги для покупки автомобиля для военнослужащих Вооруженных сил Украины. За мошенничество суд назначил злоумышленнику наказание — три года ограничения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, львовянин в конце февраля 2023 года общался со своим знакомым, который служил в ВСУ, и предложил свою помощь в покупке и доставке авто для нужд его бригады. Фигурант впоследствии заявил, что сможет пригнать кроссовер Honda CR-V за 89 тыс. грн, на что военный согласился. Львовянин получил деньги на покупку машины, но автомобиль для ВСУ так и не передал.

В отношении его возбудили уголовное дело по факту мошенничества. К обвинительному акту было приобщено ходатайство о признании львовянином своей вины.

Решение суда

Судья исследовал все материалы дела и данные о личности обвиняемого, в частности, что он уже был судим за мошенничество в 2017 году. Судья назначил львовянину три года ограничения свободы. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, в Харькове мошенник забрал у женщины телефон и украшения в обмен на долларовую "куклу". Киевский районный суд Харькова рассмотрел уголовное производство и назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее мы писали, что командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.