Пограбування аптеки у Львові — суд покарав підозрюваного

Львів'янин розбив вітрину та пограбував аптеку — рішення суду
У Львові 38-річний чоловік посеред білого дня розбив вітрину та пограбував аптеку. За це він кілька років проведе за ґратами.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 13 травня.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 38-річний львів'янин в лютому 2024 року пограбував аптеку у Личаківському районі міста. Коли чоловік зайшов до приміщення, він розбив скляну вітрину у прикасовій зоні, переліз через прилавок і викрав з каси гроші.
Працівниці аптеки злякались і втекли. Після скоєного, чоловік покинув приміщення аптеки.
Рішення справи
За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 38-річного місцевого мешканця визнано винним у грабежі. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, Харківщині ветеран торгував зброєю через пошту. Суд покарав чоловіка й засудив його до трьох років ув'язнення.
Крім того, нещодавно у Тернополі двоє чоловіків вчинили підпал військового фургону.
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