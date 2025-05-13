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Львів'янин розбив вітрину та пограбував аптеку — рішення суду

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Дата публікації: 13 травня 2025 15:55
Пограбування аптеки у Львові — суд покарав підозрюваного
Затриманий підозрюваний. Фото: lviv.gp.gov

У Львові 38-річний чоловік посеред білого дня розбив вітрину та пограбував аптеку. За це він кілька років проведе за ґратами.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 13 травня. 

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 38-річний львів'янин в лютому 2024 року пограбував аптеку у Личаківському районі міста. Коли чоловік зайшов до приміщення, він розбив скляну вітрину у прикасовій зоні, переліз через прилавок і викрав з каси гроші. 

Працівниці аптеки злякались і втекли. Після скоєного, чоловік покинув приміщення аптеки.

Рішення справи

За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури міста Львова 38-річного місцевого мешканця визнано винним у грабежі. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Харківщині ветеран торгував зброєю через пошту. Суд покарав чоловіка й засудив його до трьох років ув'язнення.

Крім того, нещодавно у Тернополі двоє чоловіків вчинили підпал військового фургону.

суд Львів крадіжка аптеки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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