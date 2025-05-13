Ограбление аптеки во Львове — суд наказал подозреваемого

Задержанный подозреваемый. Фото: lviv.gp.gov

Во Львове 38-летний мужчина посреди белого дня разбил витрину и ограбил аптеку. За это он несколько лет проведет за решеткой.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре 13 мая.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 38-летний львовянин в феврале 2024 года ограбил аптеку в Лычаковском районе города. Когда мужчина зашел в помещение, он разбил стеклянную витрину в прикассовой зоне, перелез через прилавок и похитил из кассы деньги.

Работницы аптеки испугались и убежали. После содеянного, мужчина покинул помещение аптеки.

Решение дела

По публичному обвинению Галицкой окружной прокуратуры города Львова 38-летнего местного жителя признан виновным в грабеже. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, Харьковщине ветеран торговал оружием через почту. Суд наказал мужчину и приговорил его к трем годам заключения.

Кроме того, недавно в Тернополе двое мужчин совершили поджог военного фургона.