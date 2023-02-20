Львів’янин став чемпіоном України з легкої атлетики

Роман Ростикус здобув золоту медаль на Чемпіонаті України з легкої атлетики

У Києві завершився чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Чемпіоном України з бігу на 3000 метрів став львів'янин Роман Ростикус.

Про це інформує відділення НОК України у Львівській області

Львів'янин Роман Ростикус виборов одразу дві медалі. Хлопець показав найкращий результат на дистанції 3000 метрів, здолавши її за 8 хвилин 16,48 секунд. А на цій же дистанції, але з перешкодами, він став віцечемпіоном з результатом 8 хвилин 55,38 секунд.

Крім того, представники Львівщини також здобули дві срібні медалі. Вадим Кравчук став віцечемпіоном України у стрибках у висоту (2.20), а Руслан Касьянов — у стрибках в довжину (7.47). Уляна Рачинська виборола срібло серед дорослих та золото серед молоді на дистанції 1500 метрів з результатом 4 хвилини 26,22 секунд, встановивши новий особистий рекорд. Максим Караїм виборов 2 місце серед молоді і 6 місце серед дорослих з дебютом на дистанції 3000 метрів з перешкодами з результатом 9 хвилин 10,79 секунд. Аліна Лістунова стала чемпіонкою України у стрибках в довжину серед молоді до 23 років.

Всього легкоатлети Львівщини вибороли 16 медалей на національному чемпіонаті.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Європейські депутати ухвалили резолюцію, в якій засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, повідомляє AP News.