Львів’янин став чемпіоном України з легкої атлетики
У Києві завершився чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Чемпіоном України з бігу на 3000 метрів став львів'янин Роман Ростикус.
Про це інформує відділення НОК України у Львівській області
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Львів'янин Роман Ростикус виборов одразу дві медалі. Хлопець показав найкращий результат на дистанції 3000 метрів, здолавши її за 8 хвилин 16,48 секунд. А на цій же дистанції, але з перешкодами, він став віцечемпіоном з результатом 8 хвилин 55,38 секунд.
Крім того, представники Львівщини також здобули дві срібні медалі. Вадим Кравчук став віцечемпіоном України у стрибках у висоту (2.20), а Руслан Касьянов — у стрибках в довжину (7.47). Уляна Рачинська виборола срібло серед дорослих та золото серед молоді на дистанції 1500 метрів з результатом 4 хвилини 26,22 секунд, встановивши новий особистий рекорд. Максим Караїм виборов 2 місце серед молоді і 6 місце серед дорослих з дебютом на дистанції 3000 метрів з перешкодами з результатом 9 хвилин 10,79 секунд. Аліна Лістунова стала чемпіонкою України у стрибках в довжину серед молоді до 23 років.
Всього легкоатлети Львівщини вибороли 16 медалей на національному чемпіонаті.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Європейські депутати ухвалили резолюцію, в якій засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, повідомляє AP News.