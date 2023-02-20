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Львовянин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

20 февраля 2023 12:33
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовянин стал чемпионом Украины по легкой атлетике
Роман Ростикус получил золотую медаль на Чемпионате Украины по легкой атлетике
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Киеве завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Чемпионом Украины по бегу на 3000 метров стал львовянин Роман Ростикус.

Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области.

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Львовянин Роман Ростикус завоевал сразу две медали. Парень показал лучший результат на дистанции 3000 метров, преодолев ее за 8 минут 16,48 секунды. А на этой же дистанции, но с препятствиями он стал вице-чемпионом с результатом 8 минут 55,38 секунд.

Кроме того, представители Львовщины также получили две серебряные медали. Вадим Кравчук стал вице-чемпионом Украины в прыжках в высоту (2.20), а Руслан Касьянов — в прыжках в длину (7.47). Ульяна Рачинская добыла в борьбе серебро среди взрослых и золото среди молодежи на дистанции 1500 метров с результатом 4 минуты 26,22 секунд, установив новый личный рекорд. Максим Караим завоевал 2 место среди молодежи и 6 место среди взрослых с дебютом на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 10,79 секунд. Алина Листунова стала чемпионкой Украины по прыжкам в длину среди молодежи до 23 лет.

Всего легкоатлеты Львовщины завоевали 16 медалей на национальном чемпионате.

Напомним, мы ранее писали, что Европейские депутаты приняли резолюцию, в которой осудил намерения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщает AP News.

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