Львовянин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

Роман Ростикус получил золотую медаль на Чемпионате Украины по легкой атлетике

В Киеве завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Чемпионом Украины по бегу на 3000 метров стал львовянин Роман Ростикус.

Об этом сообщает отделение НОК Украины во Львовской области.

Львовянин Роман Ростикус завоевал сразу две медали. Парень показал лучший результат на дистанции 3000 метров, преодолев ее за 8 минут 16,48 секунды. А на этой же дистанции, но с препятствиями он стал вице-чемпионом с результатом 8 минут 55,38 секунд.

Кроме того, представители Львовщины также получили две серебряные медали. Вадим Кравчук стал вице-чемпионом Украины в прыжках в высоту (2.20), а Руслан Касьянов — в прыжках в длину (7.47). Ульяна Рачинская добыла в борьбе серебро среди взрослых и золото среди молодежи на дистанции 1500 метров с результатом 4 минуты 26,22 секунд, установив новый личный рекорд. Максим Караим завоевал 2 место среди молодежи и 6 место среди взрослых с дебютом на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 10,79 секунд. Алина Листунова стала чемпионкой Украины по прыжкам в длину среди молодежи до 23 лет.

Всего легкоатлеты Львовщины завоевали 16 медалей на национальном чемпионате.

Напомним, мы ранее писали, что Европейские депутаты приняли резолюцию, в которой осудил намерения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщает AP News.