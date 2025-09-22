Чоловік завдав ножового поранення старшому брату — яке покарання обрав для нього суд

Ніж у руці чоловіка. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Львові 37-річний чоловік завдав ножового поранення своєму старшому брату. Потерпілий у важкому стані потрапив до реанімації.

Про це в середу, 17 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У середині серпня минулого року фігурант разом із братом розпивав удома алкоголь. Під час застілля родичі посперечалися. У розпал конфлікту молодший ударив старшого ножем у груди, після чого пішов спати.

Львів'янину, який ударив брата ножем у груди, винесли вирок. Фото: Львівська обласна прокуратура

Швидку допомогу потерпілий викликав собі сам. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Він зазнав поранення грудної клітки, яке спричинило внутрішню кровотечу.

Рішення суду

Порушника визнали винним в умисного завданні тяжкої травми (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе у в'язниці п'ять років. Рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

