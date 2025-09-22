Відео
Головна Львів Львів'янин ударив брата ножем у груди — як його покарав суд

Львів'янин ударив брата ножем у груди — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 01:03
Чоловік завдав ножового поранення старшому брату — яке покарання обрав для нього суд
Ніж у руці чоловіка. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Львові 37-річний чоловік завдав ножового поранення своєму старшому брату. Потерпілий у важкому стані потрапив до реанімації.

Про це в середу, 17 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи 

У середині серпня минулого року фігурант разом із братом розпивав удома алкоголь. Під час застілля родичі посперечалися. У розпал конфлікту молодший ударив старшого ножем у груди, після чого пішов спати.

У Львові чоловік ударив брата ножем у груди
Львів'янину, який ударив брата ножем у груди, винесли вирок. Фото: Львівська обласна прокуратура

Швидку допомогу потерпілий викликав собі сам. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Він зазнав поранення грудної клітки, яке спричинило внутрішню кровотечу.

Рішення суду 

Порушника визнали винним в умисного завданні тяжкої травми (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе у в'язниці п'ять років. Рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Одещини поширював у соцмережі зображення радянської символіки. Його засудили до випробувального терміну.

Також ми повідомляли про вирок колаборанту, який воював проти України. Зрадник 15 років сидітиме у в'язниці. До того ж у нього конфіскують майно.

суд правосуддя різанина поранення судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
