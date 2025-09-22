Видео
Главная Львов Львовянин ударил брата ножом в грудь — как его наказал суд

Львовянин ударил брата ножом в грудь — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 01:03
Мужчина нанес ножевое ранение старшему брату — какое наказание избрал для него суд
Нож в руке мужчины. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во Львове 37-летний мужчина нанес ножевое ранение своему старшему брату. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В середине августа прошлого года фигурант вместе с братом распивал дома алкоголь. Во время застолья родственники поспорили. В разгар конфликта младший ударил старшего ножом в грудь, после чего пошел спать.

Во Львове мужчина ударил брата ножом в грудь
Львовянину, который ударил брата ножом в грудь, вынесли приговор. Фото: Львовская областная прокуратура

Скорую помощь пострадавший вызвал себе сам. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Он получил ранение грудной клетки, которое вызвало внутреннее кровотечение.

Решение суда

Нарушителя признали виновным в умышленном нанесении тяжкой травмы (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное он проведет в тюрьме пять лет. Решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Одесской области распространял в соцсети изображения советской символики. Его приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали о приговоре коллаборационисту, который воевал против Украины. Предатель 15 лет будет сидеть в тюрьме. К тому же у него конфискуют имущество.

суд правосудие поножовщина ранение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
