Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львів'янин викрав бензоріз посеред вулиці — суддя покарав його

Львів'янин викрав бензоріз посеред вулиці — суддя покарав його

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 14:10
У Львові чоловіка засудили за крадіжку бензоріза під час воєнного стану
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Чоловік побачив бензоріз і вирішив покласти його собі в сумку

Шевченківський районний суд міста Львова визнав винним мешканця міста у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловік отримав покарання у вигляді п’яти років і двох місяців позбавлення волі з урахуванням попередніх невідбутих вироків.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Опендатабот

Реклама
Читайте також:

Чоловік побачив бензоріз і вирішив покласти його собі в сумку

За матеріалами судової справи, 17 березня 2025 року близько 16:35 обвинувачений, перебуваючи поблизу ремонтних робіт біля хостелу у Львові, викрав бензоріз вартістю понад 32 тисячі гривень. Інструмент був залишений без нагляду, і чоловік, пересвідчившись, що його точно ніхто не бачить, забрав бензоріз і сховав його у свою сумку.

Після цього він заклав інструмент у ломбард на площі Ярослава Осмомисла, за що отримав гроші. Проте чоловіка швидко ідентифікували, і він після затримання вказав на місце, де здав крадене, завдяки чому майно було повернуто власнику.

У суді чоловік повністю визнав свою провину, пояснив, що спершу не мав наміру красти, але піддався спокусі. Він розкаявся і просив суд не призначати суворого покарання. Водночас потерпілий подав письмову заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, зазначивши, що шкоду йому відшкодовано.

Суд узяв до уваги визнання вини, каяття, сприяння розкриттю злочину, але також врахував рецидив — чоловік раніше вже був неодноразово судимий, зокрема за крадіжки. Зокрема, у березні 2024 року його засудили до п’яти років умовно, а в лютому 2025-го — до пробаційного нагляду. Останній злочин він вчинив уже під час дії вироків.

З урахуванням обставин та чинного законодавства, суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас в суді дорахували невідбуті терміни покарання за попередні вироки, тож остаточний термін склав п’ять років і два місяці.

До початку виконання вироку суд призначив обвинуваченому додатково запобіжний захід — домашній арешт із 22:00 до 08:00, заборону покидати Львів без дозволу суду та обов’язок повідомляти про зміну місця проживання. Також суд стягнув з нього 1782 грн витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, у Тернополі суд виніс остаточний вирок колишньому голові облради за вимагання хабаря у підприємців та незадеклароване майно сумою у понад 2 млн грн.

Також в Києві суд покарав чоловіка, який регулярно грабував магазини та розбирав на запчастини електричні самокати. 

суд Львів грабіж пограбування судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації