У Львові чоловіка засудили за крадіжку бензоріза під час воєнного стану

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Шевченківський районний суд міста Львова визнав винним мешканця міста у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Чоловік отримав покарання у вигляді п’яти років і двох місяців позбавлення волі з урахуванням попередніх невідбутих вироків.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Чоловік побачив бензоріз і вирішив покласти його собі в сумку

За матеріалами судової справи, 17 березня 2025 року близько 16:35 обвинувачений, перебуваючи поблизу ремонтних робіт біля хостелу у Львові, викрав бензоріз вартістю понад 32 тисячі гривень. Інструмент був залишений без нагляду, і чоловік, пересвідчившись, що його точно ніхто не бачить, забрав бензоріз і сховав його у свою сумку.

Після цього він заклав інструмент у ломбард на площі Ярослава Осмомисла, за що отримав гроші. Проте чоловіка швидко ідентифікували, і він після затримання вказав на місце, де здав крадене, завдяки чому майно було повернуто власнику.

У суді чоловік повністю визнав свою провину, пояснив, що спершу не мав наміру красти, але піддався спокусі. Він розкаявся і просив суд не призначати суворого покарання. Водночас потерпілий подав письмову заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, зазначивши, що шкоду йому відшкодовано.

Суд узяв до уваги визнання вини, каяття, сприяння розкриттю злочину, але також врахував рецидив — чоловік раніше вже був неодноразово судимий, зокрема за крадіжки. Зокрема, у березні 2024 року його засудили до п’яти років умовно, а в лютому 2025-го — до пробаційного нагляду. Останній злочин він вчинив уже під час дії вироків.

З урахуванням обставин та чинного законодавства, суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас в суді дорахували невідбуті терміни покарання за попередні вироки, тож остаточний термін склав п’ять років і два місяці.

До початку виконання вироку суд призначив обвинуваченому додатково запобіжний захід — домашній арешт із 22:00 до 08:00, заборону покидати Львів без дозволу суду та обов’язок повідомляти про зміну місця проживання. Також суд стягнув з нього 1782 грн витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, у Тернополі суд виніс остаточний вирок колишньому голові облради за вимагання хабаря у підприємців та незадеклароване майно сумою у понад 2 млн грн.

Також в Києві суд покарав чоловіка, який регулярно грабував магазини та розбирав на запчастини електричні самокати.