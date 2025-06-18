Во Львове мужчину осудили за кражу бензореза во время военного положения

Судейский молоток. Фото: Freepik

Шевченковский районный суд города Львова признал виновным жителя города в совершении кражи в условиях военного положения. Мужчина получил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с учетом предыдущих неотбытых приговоров.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Мужчина увидел бензорез и решил положить его себе в сумку

По материалам судебного дела, 17 марта 2025 года около 16:35 обвиняемый, находясь вблизи ремонтных работ возле хостела во Львове, похитил бензорез стоимостью более 32 тысяч гривен. Инструмент был оставлен без присмотра, и мужчина, убедившись, что его точно никто не видит, забрал бензорез и спрятал его в свою сумку.

После этого он заложил инструмент в ломбард на площади Ярослава Осмомысла, за что получил деньги. Однако мужчину быстро идентифицировали, и он после задержания указал на место, где сдал краденое, благодаря чему имущество было возвращено владельцу.

В суде мужчина полностью признал свою вину, пояснил, что сначала не намеревался воровать, но поддался соблазну. Он раскаялся и просил суд не назначать строгого наказания. В то же время потерпевший подал письменное заявление, в котором просил рассматривать дело без его участия, отметив, что ущерб ему возмещен.

Суд принял во внимание признание вины, раскаяние, содействие раскрытию преступления, но также учел рецидив — мужчина ранее уже был неоднократно судим, в частности за кражи. В частности, в марте 2024 года его приговорили к пяти годам условно, а в феврале 2025 — к пробационному надзору. Последнее преступление он совершил уже во время действия приговоров.

С учетом обстоятельств и действующего законодательства, суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время в суде досчитали неотбытые сроки наказания за предыдущие приговоры, поэтому окончательный срок составил пять лет и два месяца.

До начала исполнения приговора суд назначил обвиняемому дополнительно меру пресечения — домашний арест с 22:00 до 08:00, запрет покидать Львов без разрешения суда и обязанность сообщать об изменении места жительства. Также суд взыскал с него 1782 грн расходов за проведение экспертизы.

Напомним, в Тернополе суд вынес окончательный приговор бывшему председателю облсовета за вымогательство взятки у предпринимателей и незадекларированное имущество на сумму более 2 млн грн.

Также в Киеве суд наказал мужчину, который регулярно грабил магазины и разбирал на запчасти электрические самокаты.