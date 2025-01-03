Львівський суд розглянув справу про крадіжку майна компанії Bolt

Суддівський молоток. Фото: Pexels

Франківський районний суд міста Львова ухвалив вирок у справі щодо крадіжки електросамоката. Обвинувачений, який є мешканцем Львова, визнав свою провину та отримав покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Opendatabot.

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Інцидент стався 1 грудня 2024 року на вулиці Володимира Великого. Чоловік викрав двоколісний електричний самокат зеленого кольору, що належить компанії Bolt Operations. Вартість транспортного засобу становила 6000 гривень.

У суді чоловік визнав провину та підтвердив факт крадіжки. Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України ("Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану"). Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Однак, з урахуванням щирого каяття, сприяння розслідуванню та відсутності обтяжувальних обставин, суд звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Викрадене майно, зокрема електросамокат та його комплектуючі, буде повернуто компанії Bolt Operations. Також з обвинуваченого стягнуть процесуальні витрати у розмірі 1591,80 грн.

Нагадаємо, на Київщині засудили двох чоловіків за серійні крадіжки у селах. Також у суді обирали покарання для чоловіка, який вкрав у незнайомця телефон.