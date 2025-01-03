Львовский суд рассмотрел дело о краже имущества компании Bolt

Судейский молоток. Фото: Pexels

Франковский районный суд города Львова вынес приговор по делу о краже электросамоката. Обвиняемый, который является жителем Львова, признал свою вину и получил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Opendatabot.

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Инцидент произошел 1 декабря 2024 года на улице Владимира Великого. Мужчина похитил двухколесный электрический самокат зеленого цвета, принадлежащий компании Bolt Operations. Стоимость транспортного средства составляла 6000 гривен.

В суде мужчина признал вину и подтвердил факт кражи. Суд признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, совершенная в условиях военного положения"). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, с учетом искреннего раскаяния, содействие расследованию и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Похищенное имущество, в частности электросамокат и его комплектующие, будет возвращено компании Bolt Operations. Также с обвиняемого взыщут процессуальные издержки в размере 1591,80 грн.

Напомним, на Киевщине осудили двух мужчин за серийные кражи в селах. Также в суде выбирали наказание для мужчины, который украл у незнакомца телефон.