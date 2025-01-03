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Львів'янина покарали за ухилення від мобілізації — вирок суду

3 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік з Львівщини отримав тюремний строк за мобілізацію
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Стрийський міськрайонний суд Львівської області засудив 41-річного чоловіка до трьох років позбавлення волі за ігнорування повістки до ТЦК. Чоловік пояснив свою відсутність тим, що в день виклику перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як зазначено у вироку, оприлюдненому у судовому реєстрі у вересні 2024 року, чоловік у вересні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Згодом він отримав повістку з вимогою з'явитися до територіального центру комплектування для відряджання у військову частину, але проігнорував її. Унаслідок цього було порушено кримінальну справу за ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він пояснив, що 16 вересня пройшов ВЛК і отримав повістку на 18 вересня. У зазначений день чоловік прибув до ТЦК, однак його "возили по різних частинах, які відмовлялися приймати його без пояснення причин". Після цього йому повідомили, що потрібно з'явитися 4 жовтня, але цього дня він не прийшов через стан алкогольного сп'яніння.

Представник ТЦК у суді уточнив, що іноді військові частини повертають призовників без зазначення причин, але це не є підставою для ухилення від наступних викликів.

Суддя, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив йому три роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, на Чернігівщині засудили чоловіка, який самовільно залишив частину через смерть сина. А в Чернівцях на лаві підсудних опинився чоловік, який вирішив самостійно виправити дату в повістці. 

суд Львів мобілізація ухилянти судові рішення

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