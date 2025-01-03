Мужчина из Львовщины получил тюремный срок за мобилизацию

Судейский молоток. Фото: Freepik

Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил 41-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за игнорирование повестки в ТЦК. Мужчина объяснил свое отсутствие тем, что в день вызова находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Как говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре в сентябре 2024 года, мужчина в сентябре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

Впоследствии он получил повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования для командировки в воинскую часть, но проигнорировал ее. В результате было возбуждено уголовное дело за уклонение от мобилизации.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что 16 сентября прошел ВВК и получил повестку на 18 сентября. В указанный день мужчина прибыл в ТЦК, однако его "возили по разным частям, которые отказывались принимать его без объяснения причин". После этого ему сообщили, что нужно явиться 4 октября, но в этот день он не пришел из-за состояния алкогольного опьянения.

Представитель ТЦК в суде уточнил, что иногда воинские части возвращают призывников без указания причин, но это не повод для уклонения от последующих вызовов.

Судья, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы. Приговор еще не может быть обжалован.

Напомним, в Черниговской области осудили мужчину, который самовольно покинул часть из-за смерти сына. А в Черновцах на скамье подсудимых оказался мужчина, решивший самостоятельно исправить дату в повестке.