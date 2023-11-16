Львів'янина відправили у в'язницю за виправдовування нападу Росії

Затримання львів'янина. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові суд відправив під варту чоловіка, який виправдовував напад Росії та поширював антиукраїнські гасла. Йому призначили покарання у вигляді двох років під вартою.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Як відомо, обвинувачений під час телефонних розмов з товаришем активно висловлювався про підтримку Росії, визнавав правомірною збройну агресію проти України з 2014 року та виправдовував дії ворожої армії.

Чоловік підтримував відверту антиукраїнську та проросійську позицію. Під час розмови російською мовою стверджував, що "Буча — це такий же фейк, як і все інше", а в судовому засіданні повідомив, що "України як держави не існує, немає української нації", та що він любить Путіна.

У першому вироку для зрадника його визнали винним та призначили арешт на шість місяців. Проте прокурори Львівської обласної прокуратури відстояли в апеляції покарання для львів’янина за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, і йому призначено нове покарання у вигляді двох років під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили підприємство, де шили куртки для спортсменів РФ. Під час обшуків у швейному цеху виявили 150 курток для збірної РФ з лижного спорту.