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Львів'янина відправили у в'язницю за виправдовування нападу Росії

16 листопада 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Львів'янина відправили у в'язницю за виправдовування нападу Росії
Затримання львів'янина. Фото: Львівська обласна прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові суд відправив під варту чоловіка, який виправдовував напад Росії та поширював антиукраїнські гасла. Йому призначили покарання у вигляді двох років під вартою.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Як відомо, обвинувачений під час телефонних розмов з товаришем активно висловлювався про підтримку Росії, визнавав правомірною збройну агресію проти України з 2014 року та виправдовував дії ворожої армії.

Чоловік підтримував відверту антиукраїнську та проросійську позицію. Під час  розмови російською мовою стверджував, що "Буча — це такий же фейк, як і все інше", а в судовому засіданні повідомив, що "України як держави не існує, немає української нації", та що він любить Путіна.

У першому вироку для зрадника його визнали винним та призначили арешт на шість місяців. Проте прокурори Львівської обласної прокуратури відстояли в апеляції покарання для львів’янина за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, і йому призначено нове покарання у вигляді двох років під вартою. 

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили підприємство, де шили куртки для спортсменів РФ. Під час обшуків у швейному цеху виявили 150 курток для збірної РФ з лижного спорту.

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