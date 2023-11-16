Львовянина отправили в тюрьму за оправдывание нападения России

Задержание львовянина. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове суд отправил под стражу мужчину, который оправдывал нападение России и распространял антиукраинские лозунги. Ему назначили наказание в виде двух лет под стражей.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Как известно, обвиняемый во время телефонных разговоров с товарищем активно высказывался о поддержке России, признавал правомерной вооруженную агрессию против Украины с 2014 года и оправдывал действия вражеской армии.

Он поддерживал откровенную антиукраинскую и пророссийскую позицию. Во время разговора на русском языке утверждал, что "Буча — это такой же фейк, как и все остальное", а на судебном заседании сообщил, что "Украины как государства не существует, нет украинской нации", и что он любит Путина.

В первом приговоре предателя признали виновным и назначили арест на шесть месяцев. Однако прокуроры Львовской областной прокуратуры отстояли в апелляции наказание для львовянина за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, и ему назначено новое наказание в виде двух лет под стражей.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили предприятие, где шили куртки для спортсменов РФ . В ходе обысков в швейном цехе обнаружили 150 курток для сборной РФ по лыжному спорту.