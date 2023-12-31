Львів'янина засадили за ґрати та оштрафували на велику суму за вбивство на зупинці

Людина сидить у в'язниці. Фото: theguardian

Суд у Львові виніс ухвалу у справі Андрія Луки, обвинуваченого в ненавмисному вбивстві на зупинці транспорту. Чоловіка засадили у в'язницю на чотири роки та змусили сплатити штраф у розмірі понад 500 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах справи.

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Вбивство на зупинці у Львові

Вбивство сталося в ніч проти 28 червня 2021 року на одній із вулиць Львова. Під час суперечки Лука штовхнув 25-річного хлопця, який упав та отримав смертельні рани. Суд засудив Луку до виплати компенсації у розмірі 500 тисяч гривень за моральну шкоду та майже 39 тисяч гривень за матеріальні збитки сестрі загиблого.

У матеріалах справи зазначено, що перед інцидентом Лука та потерпілий проводили час у кафе разом із друзями, де вживали алкоголь. Після виходу з кафе почалася сварка, під час якої Лука завдав удару потерпілому, внаслідок якого той упав і вдарився головою. Чоловіка було госпіталізовано, але померло в лікарні від травм.

Адвокат Луки стверджував, що його клієнт діяв у самообороні, проте Лука не визнав своєї вини.

Свідки, допитані у суді, підтвердили, що бачили, як Лука штовхнув чоловіка. Охоронець ринку "Південний", який став свідком події, розповів, що чув шум від групи людей і бачив, як Лука завдав удару потерпілому, після чого той упав і вдарився головою в бетон.

Вирок суду

У результаті суд засудив Луку до чотирьох років позбавлення волі, а також виплати компенсацій сестрі загиблого й оплатити судові витрати.

Нагадаємо, у Харкові обрали запобіжний захід чоловікові, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта ув'язнили.

Додамо, на Одещині було винесено вирок таксисту, який убив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Людина під час своєї робочої діяльності систематично грабувала та шкодила клієнтам.