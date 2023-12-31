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Львовянина засадили за решетку и оштрафовали на крупную сумму за убийство на остановке

31 декабря 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Львовянина засадили за решетку и оштрафовали на крупную сумму за убийство на остановке
Человек сидит тюрьме. Фото: theguardian
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд во Львове вынес решение по делу Андрея Луки, обвиняемого в непреднамеренном убийстве на остановке транспорта. Мужчину засадили в тюрьму на четыре года и заставили уплатить штраф в размере более 500 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах дела.

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Убийство на остановке во Львове

Убийство произошло в ночь на 28 июня 2021 года на одной из улиц Львова. Во время спора Лука толкнул 25-летнего парня, который упал и получил смертельные раны. Суд приговорил Луку к выплате компенсации в размере 500 тысяч гривен за моральный вред и почти 39 тысяч гривен за материальный ущерб сестре погибшего.

В материалах дела указано, что перед инцидентом Лука и потерпевший проводили время в кафе вместе с друзьями, где употребляли алкоголь. После выхода из кафе началась ссора, в ходе которой Лука нанес удар потерпевшему, в результате которого тот упал и ударился головой. Мужчина был госпитализирован, но скончался в больнице от травм. 

Адвокат Луки утверждал, что его клиент действовал в самообороне, однако Лука не признал своей вины.

Свидетели, допрошенные в суде, подтвердили, что видели, как Лука толкнул мужчину. Охранник рынка "Южный", ставший свидетелем происшествия, рассказал, что слышал шум от группы людей и видел, как Лука нанес удар потерпевшему, после чего тот упал и ударился головой о бетон.

Решение суда

В итоге суд приговорил Луку к четырем годам лишения свободы, а также к выплате компенсаций сестре погибшего и оплате судебных издержек. 

Напомним, в Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.

Добавим, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

 

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