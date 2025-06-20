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Головна Львів Львів'янка передавала локації працівників ТЦК — рішення суду

Львів'янка передавала локації працівників ТЦК — рішення суду

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Дата публікації: 20 червня 2025 12:32
Львів'янка отримала тюремний термін за передачу локацій працівників ТЦК
Працівники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: Суспільне
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

Львів'янка, яка жила в Одесі, публікувала в TikTok інформацію про перебування працівників територіальних центрів комплектування. За це її судили.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

Як відомо, жінка мала у TikTok близько три тисячі підписників і поширювала там інформацію про розташування працівників ТЦК. Крім того, вона розповідала про дії військових, СБУ та поліції в районі поворотів на Раздельну та Єреміївку.

Жінка сама є уродженкою Львівської області, але зараз живе на Одещині. У своїй соцмережі вона закликала підписників не їхати тими дорогами, де є ТЦК. Свої дії вона пояснювала тим, що "хоче допомогти чоловікам". 

Рішення суду

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та заявила, що жалкує про вчинене. Крім того, вона розповіла, що є волонтеркою та має двох неповнолітніх дітей. 

Приморський суд Одеси визнав жінку винним і призначив її покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки. Також у неї конфіскували телефон. 

Нагадаємо, раніше судили закарпатця, який роками не ходив до ТЦК, бо забував дату. Його звинуватили в ухиленні від мобілізації. 

Також ми писали, що киянин спалив Tesla через образу на родича. За це він отримав іспитовий термін. 

Одеса Львів повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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