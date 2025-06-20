Львовянка получила тюремный срок за передачу локаций работников ТЦК

Работники ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: Суспільне

Львовянка, которая жила в Одессе, публиковала в TikTok информацию о пребывании работников территориальных центров комплектования. За это ее судили.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, женщина имела в TikTok около трех тысяч подписчиков и распространяла там информацию о расположении работников ТЦК. Кроме того, она рассказывала о действиях военных, СБУ и полиции в районе поворотов на Раздельную и Еремеевку.

Женщина сама является уроженкой Львовской области, но сейчас живет в Одесской области. В своей соцсети она призвала подписчиков не ехать по тем дорогам, где есть ТЦК. Свои действия она объясняла тем, что "хочет помочь мужчинам".

Решение суда

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и заявила, что сожалеет о содеянном. Кроме того, она рассказала, что является волонтером и имеет двух несовершеннолетних детей.

Приморский суд Одессы признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Также у нее конфисковали телефон.

Напомним, ранее судили закарпатца, который годами не ходил в ТЦК, потому что забывал дату. Его обвинили в уклонении от мобилизации.

Также мы писали, что киевлянин сжег Tesla из-за обиды на родственника. За это он получил испытательный срок.