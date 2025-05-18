На Говерлі заблукала львів'янка — рятувальники прийшли на допомогу

Рятувальники допомагають дівчині. Фото: ДСНС

Жителька Львова заблукала під час спуску з гори Говерла. На допомогу їй прибули рятувальники, які супроводили дівчину.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 18 травня.

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Дівчина 2006 року народження втратила орієнтування, заблукала та потребувала допомоги рятувальників під час спуску з Говерли.

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Рятувальники допомагають дівчині. Фото: ДСНС

Ворохтянські гірські рятувальники прибули до неї та супроводили до спортивної бази "Заросляк".

"Пам'ятайте про безпеку під час подорожей в гірській місцевості! Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 травня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували сильний мороз та сніговий покрив.

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