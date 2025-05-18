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Львівʼянка заблукала під час спуску з Говерли — деталі

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Дата публікації: 18 травня 2025 13:27
На Говерлі заблукала львів'янка — рятувальники прийшли на допомогу
Рятувальники допомагають дівчині. Фото: ДСНС

Жителька Львова заблукала під час спуску з гори Говерла. На допомогу їй прибули рятувальники, які супроводили дівчину.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 18 травня.

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Дівчина 2006 року народження втратила орієнтування, заблукала та потребувала допомоги рятувальників під час спуску з Говерли.

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У горах заблукала львівʼянка
Рятувальники допомагають дівчині. Фото: ДСНС

Ворохтянські гірські рятувальники прибули до неї та супроводили до спортивної бази "Заросляк".

"Пам'ятайте про безпеку під час подорожей в гірській місцевості! Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 травня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували сильний мороз та сніговий покрив.

Раніше Новини.LIVE зібрали унікальні локації, які варто відвідати цього літа.

Львів Карпати ДСНС гори рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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