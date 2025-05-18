На Говерле заблудилась львовянка — спасатели пришли на помощь

Спасатели помогают девушке. Фото: ГСЧС

Жительница Львова заблудилась во время спуска с горы Говерла. На помощь ей прибыли спасатели, которые сопроводили девушку.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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Девушка 2006 года рождения потеряла ориентировку, заблудилась и нуждалась в помощи спасателей во время спуска с Говерлы.

Спасатели помогают девушке. Фото: ГСЧС

Ворохтянские горные спасатели прибыли к ней и сопроводили до спортивной базы "Заросляк".

"Помните о безопасности во время путешествий в горной местности! Всегда проверяйте погодные условия, не ходите в одиночку, выбирайте маршруты в соответствии с вашим уровнем подготовки, а также имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 10 мая на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали сильный мороз и снежный покров.

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