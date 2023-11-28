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Львів'янка здобула перемогу в Кубку України зі стрільби з луку

28 листопада 2023 16:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Львів'янка здобула перемогу в Кубку України зі стрільби з луку
Переможниця Кубку України зі стрільби з луку. Фото: Львівська ОВА
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

На Львівщині пройшов Кубок України зі стрільби з луку в приміщенні, у якому взяли участь 218 спортсменів. У дивізіоні олімпійського луку золото здобула спортсменка зі Львову Вероніка Марченко. 

Про це повідомляють на порталі Львівської ОВА

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Кубок України зі стрільби з луку

У цьогорічному Кубку України зі стрільби з луку взяли участь 7 команд. Загалом 218 учасників. Змагання проводили на базі Навчально-спортивної бази літніх видів спорту. 

"Львівщина на правах господаря національного Кубку мала найчисельніший склад збірної команди області та була представлена двома складами в кожній з категорій для командних дисциплін", — зазначає керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

Ці змагання є дуже важливими для спортсменів, адже за їхніми результатами формуватимуть національну збірну команду України зі стрільби з лука на 2024 рік. 

У дивізіоні олімпійського лука серед жінок золото здобула львів'янка Вероніка Марченко. Серед чоловіків — Артем Овчинніков з Сумської області. 

А у дивізіоні блочного лука перемогу здобули Юлія Степура серед жінок та Віталій Вдовенко серед чоловіків. Обоє з Київської області. 

Нагадаємо, у червні цього року жіноча збірна України здобула срібло на другому етапі Гран-прі Європи зі стрільби з лука.

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