Львовянка одержала победу в Кубке Украины по стрельбе из лука
Во Львовской области прошел Кубок Украины по стрельбе из лука в помещении, в котором приняли участие 218 спортсменов. В дивизионе олимпийского лука золото завоевала спортсменка со Львова Вероника Марченко.
Об этом сообщают на портале Львовской ОВА.
Кубок Украины по стрельбе из лука
В этом Кубке Украины по стрельбе из лука приняли участие 7 команд. Всего 218 участников. Соревнования проводились на базе Учебно-спортивной базы летних видов спорта.
"Львовщина на правах хозяина национального Кубка имела многочисленный состав сборной команды области и была представлена двумя составами в каждой из категорий для командных дисциплин", — отмечает руководитель управления молодежи и спорта Львовской ОВА Роман Химяк.
Эти соревнования очень важны для спортсменов, ведь по их результатам будут формировать национальную сборную команду Украины по стрельбе из лука на 2024 год.
В дивизионе олимпийского лука среди женщин золото завоевала львовянка Вероника Марченко. Среди мужчин — Артем Овчинников из Сумской области.
А в дивизионе блочного лука победили Юлия Степура среди женщин и Виталий Вдовенко среди мужчин. Оба из Киевской области.
Напомним, в июне этого года женская сборная Украины завоевала серебро на втором этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука.
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