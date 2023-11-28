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Львовянка одержала победу в Кубке Украины по стрельбе из лука

28 ноября 2023 16:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Львовянка одержала победу в Кубке Украины по стрельбе из лука
Победительница Кубка Украины по стрельбе из лука. Фото: Львовская ОВА
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во Львовской области прошел Кубок Украины по стрельбе из лука в помещении, в котором приняли участие 218 спортсменов. В дивизионе олимпийского лука золото завоевала спортсменка со Львова Вероника Марченко.

Об этом сообщают на портале Львовской ОВА.

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Кубок Украины по стрельбе из лука

В этом Кубке Украины по стрельбе из лука приняли участие 7 команд. Всего 218 участников. Соревнования проводились на базе Учебно-спортивной базы летних видов спорта.

"Львовщина на правах хозяина национального Кубка имела многочисленный состав сборной команды области и была представлена двумя составами в каждой из категорий для командных дисциплин", — отмечает руководитель управления молодежи и спорта Львовской ОВА Роман Химяк.

Эти соревнования очень важны для спортсменов, ведь по их результатам будут формировать национальную сборную команду Украины по стрельбе из лука на 2024 год.

В дивизионе олимпийского лука среди женщин золото завоевала львовянка Вероника Марченко. Среди мужчин — Артем Овчинников из Сумской области.

А в дивизионе блочного лука победили Юлия Степура среди женщин и Виталий Вдовенко среди мужчин. Оба из Киевской области.

Напомним, в июне этого года женская сборная Украины завоевала серебро на втором этапе Гран-при Европы по стрельбе из лука.

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