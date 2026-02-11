Графіки відключення електроенергії у Львові на 11 лютого

Енергетики ремонтують ЛЕП. Фото ілюстративне: УНІАН

У середу, 11 лютого, у Львівській області застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджені на тлі інтенсивних російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від Львівобленерго.

Графіки відключень електроенергії у Львові на 11 лютого

Група 1.1

02:30–06:30

09:30–16:30

20:00–24:00

Група 1.2

02:30–06:30

09:30–13:00

15:00–20:00

22:00–24:00

Група 2.1

01:00–06:00

09:00–14:00

17:00–22:00

Група 2.2

02:30–09:30

13:00–20:00

23:00–24:00

Група 3.1

00:00–02:30

06:30–13:00

16:30–22:00

Група 3.2

00:00–02:30

06:30–13:00

16:30–23:30

Група 4.1

00:00–02:30

06:00–13:00

16:30–23:00

Графік відключпень на 11 лютого. Фото: Львівобленерго

Група 4.2

01:00–06:00

09:30–16:30

20:00–23:00

Група 5.1

02:30–09:30

13:00–16:30

20:00–24:00

Група 5.2

00:00–02:30

06:00–11:00

14:00–20:00

23:00–24:00

Група 6.1

00:00–02:30

06:00–09:30

13:00–17:00

20:00–24:00

Група 6.2

02:30–09:00

13:00–20:00

23:30–24:00

