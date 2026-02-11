Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львівщина без світла до півночі — оновлені графіки

Львівщина без світла до півночі — оновлені графіки

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:34
Графіки відключення електроенергії у Львові на 11 лютого
Енергетики ремонтують ЛЕП. Фото ілюстративне: УНІАН

У середу, 11 лютого, у Львівській області застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджені на тлі інтенсивних російських обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від Львівобленерго.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень електроенергії у Львові на 11 лютого

Група 1.1

  • 02:30–06:30
  • 09:30–16:30
  • 20:00–24:00

Група 1.2

  • 02:30–06:30
  • 09:30–13:00
  • 15:00–20:00
  • 22:00–24:00

Група 2.1

  • 01:00–06:00
  • 09:00–14:00
  • 17:00–22:00

Група 2.2

  • 02:30–09:30
  • 13:00–20:00
  • 23:00–24:00

Група 3.1

  • 00:00–02:30
  • 06:30–13:00
  • 16:30–22:00

Група 3.2

  • 00:00–02:30
  • 06:30–13:00
  • 16:30–23:30

Група 4.1

  • 00:00–02:30
  • 06:00–13:00
  • 16:30–23:00
null
Графік відключпень на 11 лютого. Фото: Львівобленерго

Група 4.2

  • 01:00–06:00
  • 09:30–16:30
  • 20:00–23:00

Група 5.1

  • 02:30–09:30
  • 13:00–16:30
  • 20:00–24:00

Група 5.2

  • 00:00–02:30
  • 06:00–11:00
  • 14:00–20:00
  • 23:00–24:00

Група 6.1

  • 00:00–02:30
  • 06:00–09:30
  • 13:00–17:00
  • 20:00–24:00

Група 6.2

  • 02:30–09:00
  • 13:00–20:00
  • 23:30–24:00

Нагадаємо, у Харкові оприлюднили графік відключень світла на сьогодні, 11 лютого.

Також читайте, у яких випадках можуть оштрафувати за пальне для генераторів

Львів електроенергія Львівська область графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації