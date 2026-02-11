Графики отключения электроэнергии во Львове на 11 февраля

Энергетики ремонтируют ЛЭП. Фото иллюстративное: УНИАН

В среду, 11 февраля, во Львовской области применяют графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения введены на фоне интенсивных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Львовоблэнерго.

Графики отключений электроэнергии во Львове на 11 февраля

Группа 1.1

02:30-06:30

09:30-16:30

20:00-24:00

Группа 1.2

02:30-06:30

09:30-13:00

15:00-20:00

22:00-24:00

Группа 2.1

01:00-06:00

09:00-14:00

17:00-22:00

Группа 2.2

02:30-09:30

13:00-20:00

23:00-24:00

Группа 3.1

00:00-02:30

06:30-13:00

16:30-22:00

Группа 3.2

00:00-02:30

06:30-13:00

16:30-23:30

Группа 4.1

00:00-02:30

06:00-13:00

16:30-23:00

График отключений на 11 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Группа 4.2

01:00-06:00

09:30-16:30

20:00-23:00

Группа 5.1

02:30-09:30

13:00-16:30

20:00-24:00

Группа 5.2

00:00-02:30

06:00-11:00

14:00-20:00

23:00-24:00

Группа 6.1

00:00-02:30

06:00-09:30

13:00-17:00

20:00-24:00

Группа 6.2

02:30-09:00

13:00-20:00

23:30-24:00

