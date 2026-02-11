Видео
Україна
Видео

Львовщина без света до полуночи — обновленные графики

Львовщина без света до полуночи — обновленные графики

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:34
Графики отключения электроэнергии во Львове на 11 февраля
Энергетики ремонтируют ЛЭП. Фото иллюстративное: УНИАН

В среду, 11 февраля, во Львовской области применяют графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения введены на фоне интенсивных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры по всей территории Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Львовоблэнерго.

Читайте также:

Графики отключений электроэнергии во Львове на 11 февраля

Группа 1.1

  • 02:30-06:30
  • 09:30-16:30
  • 20:00-24:00

Группа 1.2

  • 02:30-06:30
  • 09:30-13:00
  • 15:00-20:00
  • 22:00-24:00

Группа 2.1

  • 01:00-06:00
  • 09:00-14:00
  • 17:00-22:00

Группа 2.2

  • 02:30-09:30
  • 13:00-20:00
  • 23:00-24:00

Группа 3.1

  • 00:00-02:30
  • 06:30-13:00
  • 16:30-22:00

Группа 3.2

  • 00:00-02:30
  • 06:30-13:00
  • 16:30-23:30

Группа 4.1

  • 00:00-02:30
  • 06:00-13:00
  • 16:30-23:00
График отключений на 11 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Группа 4.2

  • 01:00-06:00
  • 09:30-16:30
  • 20:00-23:00

Группа 5.1

  • 02:30-09:30
  • 13:00-16:30
  • 20:00-24:00

Группа 5.2

  • 00:00-02:30
  • 06:00-11:00
  • 14:00-20:00
  • 23:00-24:00

Группа 6.1

  • 00:00-02:30
  • 06:00-09:30
  • 13:00-17:00
  • 20:00-24:00

Группа 6.2

  • 02:30-09:00
  • 13:00-20:00
  • 23:30-24:00

Напомним, в Харькове обнародовали график отключений света на сегодня, 11 февраля.

Также читайте, в каких случаях могут оштрафовать за топливо для генераторов.

Львов электроэнергия Львовская область графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
