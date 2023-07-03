Львівщина готується приймати людей у разі виникнення радіаційної небезпеки

Символ радіаційної небезпеки. Фото: Google

Львівщина готується стати однією з областей, куди, ймовірно, найбільше евакуйовуватимуть люди через географічну віддаленість від Запорізької АЕС. Зокрема, Львівська ОВА провела робочу зустріч з керівниками автотранспортних підприємств щодо проведення евакуаційних заходів в разі виникнення радіаційної небезпеки.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Що напрацювали

"Керівники автотранспортних підприємств отримали алгоритм отримання захисних костюмів, дозиметрів, у тому числі індивідуальних, станцій для масової деконтамінації в разі виникнення такої необхідності"(ред. — процес проведення медико-санітарних заходів для усунення ХРБ з поверхні тіла людини), — зазначив начальник управління транспорту та звʼязку ЛОВА Степан Рудницький.

Евакуаційні рейси здійснюватимуться від стаціонарних контрольно-пропускних пунктів, які будуть розташовані на в’їздах до Львівської області.

Про радіаційну небезпеку інформуватимуть системи оповіщення

Додамо, якщо в Україні виникне ситуація, яка спричинить радіаційну небезпеку, то першими про це повідомлять органи влади. У населених пунктах про радіаційну небезпеку інформуватимуть системи оповіщення. Тривалість звучання попереджувального сигналу "Увага всім!" становитиме 3-5 хвилин. Повідомлення буде містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження та порядок дій.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".

Він також розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Згодом про можливий теракт на станції розповів Президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.