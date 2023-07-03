Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівщина готується приймати людей у разі виникнення радіаційної небезпеки arrow

Львівщина готується приймати людей у разі виникнення радіаційної небезпеки

3 липня 2023 16:32
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівщина готується приймати людей у разі виникнення радіаційної небезпеки
Символ радіаційної небезпеки. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівщина готується стати однією з областей, куди, ймовірно, найбільше евакуйовуватимуть люди через географічну віддаленість від Запорізької АЕС.  Зокрема, Львівська ОВА провела робочу зустріч з керівниками автотранспортних підприємств щодо проведення евакуаційних заходів в разі виникнення радіаційної небезпеки.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Що напрацювали 

"Керівники автотранспортних підприємств отримали алгоритм отримання захисних костюмів, дозиметрів, у тому числі індивідуальних, станцій для масової деконтамінації в разі виникнення такої необхідності"(ред. — процес проведення медико-санітарних заходів для усунення ХРБ з поверхні тіла людини), — зазначив начальник управління транспорту та звʼязку ЛОВА Степан Рудницький.

Евакуаційні рейси здійснюватимуться від стаціонарних контрольно-пропускних пунктів, які будуть розташовані на в’їздах до Львівської області.

Про радіаційну небезпеку інформуватимуть системи оповіщення

Додамо, якщо в Україні виникне ситуація, яка спричинить радіаційну небезпеку, то першими про це повідомлять органи влади. У населених пунктах про радіаційну небезпеку інформуватимуть системи оповіщення. Тривалість звучання попереджувального сигналу "Увага всім!" становитиме 3-5 хвилин. Повідомлення буде містити місце і час виникнення надзвичайної ситуації, її масштаби, дію ураження та порядок дій.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на тлі можливого російського теракту на Запорізькій АЕС у місті проведуть масштабні навчання. Тренування триватимуть як у самому Запоріжжі, так і на околицях.

Раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми". 

Він також розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Згодом про можливий теракт на станції розповів Президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз