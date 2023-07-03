Львовщина готовится принимать людей при возникновении радиационной опасности

Символ радиационной опасности. Фото: Google

Львовщина готовится стать одной из областей, куда, вероятно, больше всего будут эвакуировать людей из-за географической удаленности от Запорожской АЭС. Львовская ОВА провела рабочую встречу с руководителями автотранспортных предприятий по проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения радиационной опасности.

Об этом сообщает прессслужба Львовской областной военной администрации.

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"Руководители автотранспортных предприятий получили алгоритм получения защитных костюмов, дозиметров, в том числе индивидуальных, станций для массовой деконтаминациив случае возникновения такой необходимости (ред. — процесс проведения медико-санитарных мероприятий по устранению ХРБ с поверхности тела человека)", — отметил начальник управления транспорта и связи ЛОВА Степан Рудницкий.

Эвакуационные рейсы будут осуществляться от стационарных контрольно-пропускных пунктов, расположенных на въездах во Львовскую область.

О радиационной опасности будут информировать системы оповещения

Добавим, если в Украине возникнет ситуация, которая приведет к радиационной опасности, то первыми об этом сообщат органам власти. В населенных пунктах о радиационной опасности будут информировать системы оповещения. Продолжительность звучания предупреждающего сигнала "Внимание всем!" будет составлять 3–5 минут. Уведомление будет содержать место и время возникновения чрезвычайной ситуации, ее масштабы, действие поражения и порядок действий.

Напомним, мы ранее писали, что на фоне предполагаемого российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

Он также рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Впоследствии о возможном теракте на станции рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.