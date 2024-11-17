Атака на Україну 17 листопада — уламки ракети влучили у Львівській області

Рятувальник ліквідує загоряння авто. Ілюстративне фото: ДСНС

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 17 листопада. На Львівщині падіння уламків призвело до загоряння гаражів та автомобіля.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у неділю, 17 листопада.

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За даними Козицького, у Шептицькому районі внаслідок падіння уламків ракет загорілися гаражі та автомобіль. Наразі на місці влучання працюють вогнеборці.

"У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці", — написав голова ОВА.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, головна ціль сьогоднішньої російської атаки — енергетика України. У зв'язку із цим у деяких регіонах введені екстрені відключення світла.

Зранку 17 листопада в Одеській області пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло.

У Києві внаслідок обстрілу палає дах будинку, є постраждалі.

Також вибухи лунали і в Миколаївській області. Атака спричинила значні руйнування житлового сектора, інфраструктури та жертви серед цивільного населення.