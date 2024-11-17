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Львівщина під ударом ракет — падіння уламків призвело до пожеж

17 листопада 2024 09:00
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 17 листопада — уламки ракети влучили у Львівській області
Рятувальник ліквідує загоряння авто. Ілюстративне фото: ДСНС
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 17 листопада. На Львівщині падіння уламків призвело до загоряння гаражів та автомобіля.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у неділю, 17 листопада.

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За даними Козицького, у Шептицькому районі внаслідок падіння уламків ракет загорілися гаражі та автомобіль. Наразі на місці влучання працюють вогнеборці.

"У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці", — написав голова ОВА.

атака на Львівську область 17 листопада
Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, головна ціль сьогоднішньої російської атаки — енергетика України. У зв'язку із цим у деяких регіонах введені екстрені відключення світла.

Зранку 17 листопада в Одеській області пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло. 

У Києві внаслідок обстрілу палає дах будинку, є постраждалі.

Також вибухи лунали і в Миколаївській області. Атака спричинила значні руйнування житлового сектора, інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

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