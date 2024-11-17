Атака на Украину 17 ноября — обломки ракеты попали во Львовскую область

Львовщина под ударом ракет — падение обломков привело к пожарам
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 17 ноября. На Львовщине падение обломков привело к возгоранию гаражей и автомобиля.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в воскресенье, 17 ноября.
Атака на Львовщину
По данным Козицкого, в Шептицком районе в результате падения обломков ракет загорелись гаражи и автомобиль. Сейчас на месте попадания работают пожарные.
"В Червоноградском (Шептицком) районе в результате падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль. На месте работают пожарные", — написал председатель ОГА.
Напомним, главная цель сегодняшней российской атаки — энергетика Украины. В связи с этим в некоторых регионах введены экстренные отключения света.
Утром 17 ноября в Одесской области прозвучало уже с десяток взрывов. Известно, что в некоторых районах исчез свет.
В Киеве в результате обстрела пылает крыша дома, есть пострадавшие.
Также взрывы раздавались и в Николаевской области. Атака повлекла за собой значительные разрушения жилищного сектора, инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.
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