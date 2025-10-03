Погода у Львові та на Львівщині 4 жовтня — дощі й заморозки

Дівчина йде під зонтом. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині 4 жовтня очікується похмура погода з періодичними опадами та нічними заморозками. У Львові день буде холодним і сирим, температура вдень не підніметься вище +10 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 4 жовтня у Львівській області

Синоптики попереджають про хмарну погоду з проясненнями та часом невеликий дощ, а вночі в горах очікується помірна кількість опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, який ускладнить видимість на дорогах. Вітер прогнозується північно-східний, швидкістю 5–10 м/с.

Допис Гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, місцями на поверхні ґрунту та навіть у повітрі можливі заморозки 0...–2 °С. Вдень температура підніметься лише до +7...+12 °С.

У Львові погода також буде прохолодною і вологою. За прогнозом, уночі температура коливатиметься в межах +3...+5 °С, а вдень становитиме лише +8...+10 °С.

Нагадаємо, що в Карпатах встановилася морозна погода зі снігом, через що рятувальники закликали туристів бути обережними в умовах ускладнення ситуації в горах.

Раніше ми також інформували, що 4 жовтня в Україні прогнозується мінлива погода, місцями можливі дощі та грози.