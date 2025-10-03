Погода во Львове и Львовской области 4 октября - дожди и заморозки

Девушка идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

На Львовщине 4 октября ожидается пасмурная погода с периодическими осадками и ночными заморозками. Во Львове день будет холодным и сырым, температура днем не поднимется выше +10 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии в пятницу, 3 октября.

Прогноз погоды на 4 октября во Львовской области

Синоптики предупреждают об облачной погоде с прояснениями и временами небольшой дождь, а ночью в горах ожидается умеренное количество осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман, который усложнит видимость на дорогах. Ветер прогнозируется северо-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, местами на поверхности почвы и даже в воздухе возможны заморозки 0...-2 °С. Днем температура поднимется лишь до +7...+12 °С.

Во Львове погода также будет прохладной и влажной. По прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах +3...+5 °С, а днем составит лишь +8...+10 °С.

Напомним, что в Карпатах установилась морозная погода со снегом, из-за чего спасатели призвали туристов быть осторожными в условиях осложнения ситуации в горах.

Ранее мы также информировали, что 4 октября в Украине прогнозируется переменчивая погода, местами возможны дожди и грозы.