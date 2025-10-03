Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовщина в холодном циклоне — какой будет погода завтра

Львовщина в холодном циклоне — какой будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:44
Погода во Львове и Львовской области 4 октября - дожди и заморозки
Девушка идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

На Львовщине 4 октября ожидается пасмурная погода с периодическими осадками и ночными заморозками. Во Львове день будет холодным и сырым, температура днем не поднимется выше +10 °С.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 4 октября во Львовской области

Синоптики предупреждают об облачной погоде с прояснениями и временами небольшой дождь, а ночью в горах ожидается умеренное количество осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман, который усложнит видимость на дорогах. Ветер прогнозируется северо-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Львівщина у холодному циклоні — якою буде погода завтра - фото 1
Сообщение Гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, местами на поверхности почвы и даже в воздухе возможны заморозки 0...-2 °С. Днем температура поднимется лишь до +7...+12 °С.

Во Львове погода также будет прохладной и влажной. По прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах +3...+5 °С, а днем составит лишь +8...+10 °С.

Напомним, что в Карпатах установилась морозная погода со снегом, из-за чего спасатели призвали туристов быть осторожными в условиях осложнения ситуации в горах.

Ранее мы также информировали, что 4 октября в Украине прогнозируется переменчивая погода, местами возможны дожди и грозы.

погода Львов Львовская область прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации