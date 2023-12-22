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Львівщина в кучугурах снігу — який вигляд має регіон після бурі

22 грудня 2023 11:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Львівщина в кучугурах снігу — який вигляд має регіон після бурі
Засніжена Львівська область. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері Львівську область накрило снігом. В регіоні кучугури, а на дорогах заблоковані авто.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо негоди в регіоні та який вигляд зараз має Львівщина. 

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Після сильного снігопаду у Львівській області з'явились кучугури снігу. Через це багато автівок заблоковані на дорогах. 

  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
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Негода на Львівщині: що відомо

Станом на вечір 21 грудня у Львівській області тимчасово обмежили рух вантажного транспорту через погодні умови, зокрема, через сильні пориви вітру, 25-27 м/с. Вночі утворився затор на автошляху сполученням Київ — Чоп (М-06) на перевалі між Львівською і Закарпатською областю. Для розблокування автошляху залучали чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Водночас у ДСНС розповіли, що на Львівщині відбуксирували вісім великовантажних автомобілів на трасі Київ — Чоп, що поблизу с. Тухолька Стрийського району.

Проте вже сьогодні зранку рух вантажівок знову дозволили, але упродовж дня в області надалі очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на півдні області значний мокрий сніг та сніг; налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини.

Нагадаємо, що через негоду у Львівській області без світла залишились 70 населених пунктів. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

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