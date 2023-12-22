Львівщина в кучугурах снігу — який вигляд має регіон після бурі
Вчора ввечері Львівську область накрило снігом. В регіоні кучугури, а на дорогах заблоковані авто.
Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо негоди в регіоні та який вигляд зараз має Львівщина.
Який вигляд має Львівська область після негоди
Після сильного снігопаду у Львівській області з'явились кучугури снігу. Через це багато автівок заблоковані на дорогах.
-
Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки негоди у Львівській області. Фото: Новини.LIVE
Негода на Львівщині: що відомо
Станом на вечір 21 грудня у Львівській області тимчасово обмежили рух вантажного транспорту через погодні умови, зокрема, через сильні пориви вітру, 25-27 м/с. Вночі утворився затор на автошляху сполученням Київ — Чоп (М-06) на перевалі між Львівською і Закарпатською областю. Для розблокування автошляху залучали чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Водночас у ДСНС розповіли, що на Львівщині відбуксирували вісім великовантажних автомобілів на трасі Київ — Чоп, що поблизу с. Тухолька Стрийського району.
Проте вже сьогодні зранку рух вантажівок знову дозволили, але упродовж дня в області надалі очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на півдні області значний мокрий сніг та сніг; налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини.
Нагадаємо, що через негоду у Львівській області без світла залишились 70 населених пунктів. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.
Читайте Новини.LIVE!