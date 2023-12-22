Львовская область в сугробах снега — как выглядит регион после бури
Вчера вечером Львовскую область покрыло снегом. В регионе сугробы, а на дорогах заблокированы авто.
Новини.LIVE собрали всю информацию о непогоде в регионе и как выглядит сейчас Львовская область
Как выглядит Львовская область после непогоды
После сильного снегопада во Львовской области появились сугробы снега. Из-за этого многие автомобили заблокированы на дорогах.
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Последствия ненастья во Львовской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия ненастья во Львовской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия ненастья во Львовской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия ненастья во Львовской области. Фото: Новини.LIVE
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Последствия ненастья во Львовской области. Фото: Новини.LIVE
Непогода во Львовской области: что известно
По состоянию на вечер 21 декабря во Львовской области временно ограничили движение грузового транспорта из-за погодных условий, в частности из-за сильных порывов ветра, 25-27 м/с. Ночью образовалась пробка на автодороге сообщением Киев — Чоп (М-06) на перевале между Львовской и Закарпатской областью. Для разблокировки автодороги привлекали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
В то же время в ГСЧС рассказали, что во Львовской области отбуксировали восемь большегрузных автомобилей на трассе Киев — Чоп, что вблизи с. Тухолька Стрыйского района.
Однако уже сегодня утром движение грузовиков снова разрешили, но в течение дня в области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, на юге области значительный мокрый снег и снег; налипание мокрого снега, кое-где вьюги.
Напомним, что из-за непогоды во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов. Больше всего — на Сколевском, Каменка-Бугском и Городоцком направлениях.
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