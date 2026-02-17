Масована атака по Україні 17 лютого — скільки БпЛА збили над Львівщиною

Львівщину атакували російські дрони — в ОВА розкрили наслідки
Львівщина відбила загрозу ударних безпілотників з боку Росії. У повітряному просторі області фіксували кілька ворожих дронів: частину цілей знищили сили протиповітряної оборони, ще один безпілотник згодом визначили як локаційно втрачений.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Львівської ОВА.
Львівщину намагалися атакувати ударні дрони
Спершу в межах Стрийського району повітряний простір перетнули чотири ворожі бойові дрони. Три з них збили підрозділи ППО, а один не підтвердили за координатами та віднесли до локаційно втрачених. Попередньо, обійшлося без загиблих, постраждалих і руйнувань.
Пізніше в область зайшов ще один безпілотник типу "Шахед". Його також знищили у Стрийському районі. За попередніми даними, наслідків чи постраждалих немає.
Нагадаємо, Росія здійснила масований удар по Україні в ніч проти 17 лютого. На атаку відреагував Володимир Зеленський.
Відомо, що вибухи лунали у кількох областях України. Наразі важка ситуація склалася в Одесі через пошкодження мереж критичної інфраструктури.
Читайте Новини.LIVE!