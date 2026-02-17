Видео
Україна
Видео

Львовщину атаковали российские дроны — в ОВА раскрыли последствия

Львовщину атаковали российские дроны — в ОВА раскрыли последствия

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 11:02
Массированная атака по Украине 17 февраля — сколько БпЛА сбили над Львовской областью
Сбитый дрон "Герань-2". Фото: Львовская ОГА

Львовщина отразила угрозу ударных беспилотников со стороны России. В воздушном пространстве области фиксировали несколько вражеских дронов: часть целей уничтожили силы противовоздушной обороны, еще один беспилотник впоследствии определили как локально потерянный. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Львовской ОГА.

Львовскую область пытались атаковать ударные дроны

Сначала в пределах Стрыйского района воздушное пространство пересекли четыре вражеских боевых дрона. Три из них сбили подразделения ПВО, а один не подтвердили по координатам и отнесли к локально потерянным. Предварительно, обошлось без погибших, пострадавших и разрушений.

Шахед
Беспилотник. Фото: Львовская ОГА

Позже в область зашел еще один беспилотник типа "Шахед". Его также уничтожили в Стрыйском районе. По предварительным данным, последствий или пострадавших нет.

Напомним, Россия осуществила массированный удар по Украине в ночь на 17 февраля. На атаку отреагировал Владимир Зеленский.

Известно, что взрывы раздавались в нескольких областях Украины. Сейчас тяжелая ситуация сложилась в Одессе из-за повреждения сетей критической инфраструктуры.


Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
