Львівщину атакували щонайменше 10 "шахедів" — є влучання

Дрон-камікадзе в повітрі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance

За попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Атака "шахедів" на Львівщину

"Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей", — повідомив мер.

За словами міського голови, на місці працюють оперативні служби. Наразі інформації про жертв немає.

"Дякуємо за роботу та захист силам ППО!", — резюмував мер.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.