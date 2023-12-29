Львівщину атакували щонайменше 10 "шахедів" — є влучання
За попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Атака "шахедів" на Львівщину
"Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей", — повідомив мер.
За словами міського голови, на місці працюють оперативні служби. Наразі інформації про жертв немає.
"Дякуємо за роботу та захист силам ППО!", — резюмував мер.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
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