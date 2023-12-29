Львовщину атаковали по меньшей мере 10 "шахедов" — есть попадание

Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance

По предварительной информации, Львовскую область атаковали более десяти шахедов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Атака "шахедов" на Львовщину

"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей", — сообщил мэр.

По словам мэра, на месте работают оперативные службы. Пока информации о жертвах нет.

"Спасибо за работу и защиту силам ПВО!", — резюмировал мэр.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремелимощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.