Львовщину атаковали по меньшей мере 10 "шахедов" — есть попадание
По предварительной информации, Львовскую область атаковали более десяти шахедов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Атака "шахедов" на Львовщину
"Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей", — сообщил мэр.
По словам мэра, на месте работают оперативные службы. Пока информации о жертвах нет.
"Спасибо за работу и защиту силам ПВО!", — резюмировал мэр.
Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремелимощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
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