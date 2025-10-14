Погода у Львові та Львівській області 15 жовтня — детальний прогноз

Туман у Львові. Фото: УНІАН

У Львові та області в середу, 15 жовтня, очікується прохолодна осіння погода з переважно хмарним небом і короткими проясненнями. За прогнозом синоптиків, істотних опадів цього дня не передбачається, однак уночі та вранці місцями можливий туман, який може знижувати видимість на дорогах.

Про це повідомляють синоптики Львівського РЦГМ.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди у Львівській області 15 жовтня

Температурна карта України. Фото: скриншот

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 °C до +6 °C, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...–2 °C. Удень прогнозується незначне потепління: повітря прогріється до +7...+12 °C.

Окремо синоптики попередили про туман, який накриє Львівську область вночі та вранці 15 жовтня. Видимість туману сягатиме 200-500 метрів.

Попередження про туман на Львівщині. Фото: Львівський РГМЦ

Прогноз погоди у Львові 15 жовтня

У Львові 15 жовтня погода також буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується, проте вночі та зранку ймовірний туман. Температура повітря у місті вночі становитиме близько +2...+4 °C, а вдень підніметься до +8...+10 °C.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди на жовтень та пояснили, коли будуть заморозки.

Також у Харкові завтра, 15 жовтня, прогнозують дощі, заморозки та туман.