Погода во Львове и Львовской области 15 октября — подробный прогноз

Туман во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове и области в среду, 15 октября, ожидается прохладная осенняя погода с преимущественно облачным небом и короткими прояснениями. По прогнозу синоптиков, существенных осадков в этот день не предвидится, однако ночью и утром местами возможен туман, который может снижать видимость на дорогах.

Об этом сообщают синоптики Львовского РЦГМ.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды во Львовской области 15 октября

Температурная карта Украины. Фото: скриншот

Ветер будет западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 °C до +6 °C, местами возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-2 °C. Днем прогнозируется незначительное потепление: воздух прогреется до +7...+12 °C.

Отдельно синоптики предупредили о тумане, который накроет Львовскую область ночью и утром 15 октября. Видимость тумана будет достигать 200-500 метров.

Предупреждение о тумане на Львовщине. Фото: Львовский РГМЦ

Прогноз погоды во Львове 15 октября

Во Львове 15 октября погода также будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается, однако ночью и утром вероятен туман. Температура воздуха в городе ночью составит около +2...+4 °C, а днем поднимется до +8...+10 °C.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на октябрь и объяснили, когда будут заморозки.

Также в Харькове завтра, 15 октября, прогнозируют дожди, заморозки и туман.