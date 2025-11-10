Прогноз погоди на 11 листопада у Львові та у Львівській області

Туман у Львові. Фото: УНІАН

У вівторок, 11 листопада, на Львівщині очікується хмарна погода. Буде мінлива хмарність із короткочасними проясненнями.

Про це повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру.

Подекуди можливий невеликий дощ, особливо у другій половині дня. Вночі та вранці туман.

Вітер протягом доби переважно західний, із переходом на південно-західний, швидкість 5–10 м/с.

Температура вночі по області — від +1 до +6 °C, а удень зросте до +6...+11 °C.

Карта температур Львівська область. Фото: скриншот

У самому Львові синоптики прогнозують вночі +2...+4 °C, а удень +8...+10 °C.

Також синоптики попередили про опади, які триватимуть кілька днів у Львівській області. Початок тижня на Львівщині буде прохолодним і місцями вологим. У понеділок і вівторок очікуються невеликі дощі, а в ніч проти середи можливі помірні опади.

Нагадаємо, у Києві уже фіксують прихід зимової погоди. Ввечері 9 листопада випав перший сніг.

Також синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на завтра, 11 листопада, та попередила про похолодання.