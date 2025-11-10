Видео
Видео

Главная Львов Львовскую область накроет опасное погодное явление — прогноз

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:01
обновлено: 15:17
Прогноз погоды на 11 ноября во Львове и во Львовской области
Туман во Львове. Фото: УНИАН

Во вторник, 11 ноября, на Львовщине ожидается облачная погода. Будет переменная облачность с кратковременными прояснениями.

Об этом сообщили синоптики Львовского регионального гидрометцентра.

Местами возможен небольшой дождь, особенно во второй половине дня. Ночью и утром будет туман.

Ветер в течение суток преимущественно западный, с переходом на юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью по области от +1 до +6 °C, а днем вырастет до +6...+11 °C.

null
Карта температур Львовской области. Фото: скриншот

В самом Львове синоптики прогнозируют ночью +2...+4 °C, а днем +8...+10 °C.

Также синоптики предупредили об осадках, которые продлятся несколько дней во Львовской области. Начало недели на Львовщине будет прохладным и местами влажным. В понедельник и вторник ожидаются небольшие дожди, а в ночь на среду возможны умеренные осадки.

Напомним, в Киеве уже фиксируют приход зимней погоды. Вечером 9 ноября выпал первый снег.

Также синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на завтра, 11 ноября, и предупредила о похолодании.

Автор:
Светлана Силенко
