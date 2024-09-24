Погода у Львові та Львівській області 25 вересня — прогноз від синоптиків

Дощ у Львові. Фото: УНІАН

У Львові в середу, 25 вересня, буде хмарна погода з опадами. Дощі локально йтимуть від ранку до вечора. Проте температура повітря буде помірно теплою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У Львові в середу, 25 вересня, хмарна погода протримається весь день. Нічний дрібний дощ йтиме до ранку. Вдень у місті опади припиняться, проте ввечері знов можливий дощ.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °C, а до ранку підніметься до +16 °C. Вдень стовпчик термометра показуватиме +21...+22 °C.

Вітер буде південного напрямку зі швидкістю до 3.1 м/с.

Погода у Львівській області 25 вересня

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У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі в середньому коливатиметься в межах +8...+13 °C. Вдень подекуди повітря прогріється до +24...+26 °C.

Нагадаємо, синоптики попередили про кілька спалахів на Сонці та спрогнозували магнітні бурі на сьогодні, 24 вересня.

Також в Укрігдрометцентрі розповіли про погоду в усіх областях України на сьогодні.