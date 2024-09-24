Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівщину накриє негода — прогноз погоди на завтра arrow

Львівщину накриє негода — прогноз погоди на завтра

24 вересня 2024 11:39
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові та Львівській області 25 вересня — прогноз від синоптиків
Дощ у Львові. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Львові в середу, 25 вересня, буде хмарна погода з опадами. Дощі локально йтимуть від ранку до вечора. Проте температура повітря буде помірно теплою.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові 25 вересня

У Львові в середу, 25 вересня, хмарна погода протримається весь день. Нічний дрібний дощ йтиме до ранку. Вдень у місті опади припиняться, проте ввечері знов можливий дощ.  

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °C, а до ранку підніметься до +16 °C. Вдень стовпчик термометра показуватиме +21...+22 °C.

Вітер буде південного напрямку зі швидкістю до 3.1 м/с.

Погода у Львівській області 25 вересня

Львівська область погода
Заголовок

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі в середньому коливатиметься в межах +8...+13 °C. Вдень подекуди повітря прогріється до +24...+26 °C.

Нагадаємо, синоптики попередили про кілька спалахів на Сонці та спрогнозували магнітні бурі на сьогодні, 24 вересня.

Також в Укрігдрометцентрі розповіли про погоду в усіх областях України на сьогодні. 

погода Львів Львівська область синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

11:54 Удари по енергооб'єктах — у Міненерго назвали найпроблемніші регіони

11:49 Начальник одеського ТЦК не вказав пенсію сина у декларації — подробиці скандалу

Оновлено

11:40 У Мілевського знову провели обшуки — проблеми з договірними матчами

11:39 Львівщину накриє негода — прогноз погоди на завтра

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

11:34 Імовірність спалахів на Сонці залишається — що чекає на метеозалежних сьогодні

11:30 Зарплата у 40 тис. грн — ТОП-5 вакансій Держслужби зайнятості

11:23 Удар по Запоріжжю — Федоров розкрив наслідки обстрілів

11:21 Окупанти сфальсифікували вирок суду українським військовим у Маріуполі

11:17 У мережі ширяться чутки про маніяка на Одещині — що каже поліція

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

11:54 Удари по енергооб'єктах — у Міненерго назвали найпроблемніші регіони

11:49 Начальник одеського ТЦК не вказав пенсію сина у декларації — подробиці скандалу

Оновлено

11:40 У Мілевського знову провели обшуки — проблеми з договірними матчами

11:39 Львівщину накриє негода — прогноз погоди на завтра

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

11:34 Імовірність спалахів на Сонці залишається — що чекає на метеозалежних сьогодні

11:30 Зарплата у 40 тис. грн — ТОП-5 вакансій Держслужби зайнятості

11:23 Удар по Запоріжжю — Федоров розкрив наслідки обстрілів

11:21 Окупанти сфальсифікували вирок суду українським військовим у Маріуполі

11:17 У мережі ширяться чутки про маніяка на Одещині — що каже поліція

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2024
Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

17 вересня 2024

15:44 Вибух вогнегасника у львівському коледжі — в міськраді повідомили подробиці