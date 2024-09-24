Погода во Львове и Львовской области 25 сентября — прогноз от синоптиков

Дождь во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове в среду, 25 сентября, будет облачная погода с осадками. Дожди локально будут идти с утра до вечера. Однако температура воздуха будет умеренно теплой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Во Львове в среду, 25 сентября, пасмурная погода продержится весь день. Ночной дождь будет идти до утра. Днем в городе осадки прекратятся, однако вечером возможен дождь.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 °C, а к утру поднимется до +16 °C. Днем столбик термометра будет показывать +21...+22 °C.

Ветер будет южным направлением со скоростью до 3.1 м/с.

Погода во Львовской области 25 сентября

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Во Львовской области облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью в среднем будет колебаться в пределах +8...+13 °C. Днем местами воздух прогреется до +24...+26 °C.

Напомним, синоптики предупредили о нескольких вспышках на Солнце и спрогнозировали магнитные бури на сегодня, 24 сентября.

Также в Укригдрометцентре рассказали о погоде во всех областях Украины на сегодняшний день.