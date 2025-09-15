Відео
Головна Львів Львівщину накриє потужна негода — прогноз погоди на завтра

Львівщину накриє потужна негода — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:04
Прогноз погоди 16 вересня на Львівщині — синоптики обіцяють грози
Люди ховаються під парасольками в дощ. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 вересня, погода на Львівщині буде нестійкою. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі дощі та подекуди грози. Також вночі та вранці утвориться слабкий туман.

Про це повідомили синоптики Львівського РЦГМ.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львівській області 16 вересня

На Львівщині 16 вересня вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. Температура в області вночі становитиме +8...13°C, а удень повітря прогріється до позначок +15...+20°C тепла.

null
Карта температур на Львівщині 16 вересня. Фото: скриншот

У Львові вночі очікується +9...11°C, а вдень +17...+19°C тепла.

Коли в Львівській області потепліє

Синоптики додають, що на початку тижня прогнозуються короткочасні опади, місцями значні, з помірним західним вітром.

Проте ближче до вихідних дощі припиняться, а температура повітря поступово зростатиме.

null
Графік прогнозу погоди на тиждень у Львові. Фото: Укргідрометцентр

Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до +5°C, тоді як удень очікується від +14...+19°C на початку тижня до +19...24°C тепла під кінець.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 15 вересня, прогнозують сильні дощі та похолодання в деяких регіонах.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
